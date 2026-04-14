17-jährige Motorradlenkerin bei Verkehrsunfall in Rum verletzt

Rum – Am Montag kam es gegen 12.15 Uhr auf der B171 im Gemeindegebiet von Rum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Pkw aus einer Ausfahrt auf die Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad einer 17-jährigen Österreicherin.