Kollision auf B171
17-jährige Motorradlenkerin bei Verkehrsunfall in Rum verletzt
Der Schweregrad der Verletzungen, die die Motorradlenkerin erlitten hat, ist derzeit unklar. (Symbolfoto)
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Rum – Am Montag kam es gegen 12.15 Uhr auf der B171 im Gemeindegebiet von Rum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 41-Jähriger fuhr mit seinem Pkw aus einer Ausfahrt auf die Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad einer 17-jährigen Österreicherin.
Durch den Zusammenstoß stürzte die Motorradlenkerin und blieb regungslos auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Landesklinik Hall eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in derzeit unbekannter Höhe. (TT.com)