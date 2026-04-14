Zahlreiche Verletzte nach Schüssen an Gymnasium in der Türkei

Betroffen ist ein Gymnasium im Südosten des Landes. Der Angreifer, ein 19-jähriger ehemaliger Schüler, ist offenbar tot.

Ankara – Bei einer Schusswaffenattacke in einer Schule im Südosten der Türkei sind zahlreiche Personen verletzt worden, die meisten davon Schüler. Ein Jugendlicher eröffnete Dienstagfrüh das Feuer und verletzte mindestens 16 Menschen, darunter auch mehrere Lehrer, bevor er Suizid beging, sagte Provinzgouverneur Hasan Şildak. Der 19-jährige ehemalige Schüler benutzte bei dem Angriff in der Region Sanliurfa ein Gewehr.

Fernsehbilder zeigten fliehende Schüler und zahlreiche Sicherheitskräfte vor der Schule in der Stadt Siverek. Ein Zeuge schilderte der Nachrichtenagentur IHA, der Angreifer habe zunächst wahllos auf dem Schulhof auf Menschen geschossen, anschließend habe er auch im Inneren der Schule Schüsse abgefeuert.

Mehrere Verletzte im Spital

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus im Bezirk Siverek gebracht, so Şildak. Zwölf von ihnen befanden sich am Vormittag noch im Krankenhaus. Der Angreifer beging Suizid, als die Polizei versuchte, ihn am Tatort festzunehmen, fügte Şildak laut Reuters hinzu.

Mehrere Verletzte wurden geborgen. © APA/AFP/DHA (Demiroren News Agency)/HANDOUT

Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gebe es bisher insgesamt 16 Verletzte - vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizist und eine Person aus dem Kantinenpersonal. Die Schule sei evakuiert worden.

Angreifer mit Jagdgewehr bewaffnet

Dem Privatsender NTV zufolge war der frühere Schüler mit einem Jagdgewehr bewaffnet in die Oberschule in der Provinz Sanliurfa eingedrungen. Spezialeinheiten, die zu der Bildungseinrichtung entsandt worden waren, hätten die Schüler in Sicherheit gebracht.

Spezialkräfte hätten versucht, den Angreifer zum Aufgeben zu bewegen. Fernsehaufnahmen zeigten Rettungswagen vor dem Schulgebäude, aus dem Schüler flüchteten. Schusswaffenangriffe an Schulen sind in der Türkei selten.(APA/Reuters/AFP/dpa)