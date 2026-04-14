Harry Kane lüftet ein Geheimnis: Das trägt der Bayern-Star am Spieltag immer bei sich

Was trägt ein Weltklasse-Spieler immer bei sich: Bayern-Stürmer Harry Kane zeigt den Inhalt seiner kleinen schwarzen Tasche, die er an Spieltagen unter dem Arm einklemmt.

Was tragen Profi-Fußballer eigentlich in ihren Täschchen unter dem Arm? Harry Kane lüftet vor dem Spitzenspiel gegen Real Madrid am Mittwoch jetzt das Geheimnis und gewährte dabei durchaus persönliche Einblicke. Er hätte viele Anfragen, was er denn an Spieltagen immer dabei habe, erzählt der Bayern-München-Stürmer auf seinem privaten Instagram-Kanal und öffnet seine kleine Sporttasche.

Der Inhalt ist erwartbar, aber doch auch speziell. So trägt Kane etwa stets eine Haarbürste bei sich. Sie zeigt auf der Rückseite die Konterfeis seiner weiblichen Familienmitglieder, jenes von Ehefrau Kate und die seiner beiden Töchter. „Wenn du gut aussiehst, spielst du auch gut“, verrät der 32-Jährige, der zudem zwei Söhne hat. Was beim Briten auch nicht fehlen darf: Sonnencreme. Zur Freude seiner Ehefrau wie er trocken anmerkt.

Köpfhörer, um Anrufe entgegenzunehmen oder Musik zu hören, sind ebenfalls Inhalt des schwarzen Täschchens, so wie auch eine Powerbank, um vor allem auf Reisen energietechnisch versorgt zu sein. Ein weiteres „Requisit“, von insgesamt fünf, die der Bayern-Protagonist aufzählt, ist ein Zugangsschlüssel für Kabine und Garage auf dem Trainingsgelände der Bayern an der Säbener Straße in München.