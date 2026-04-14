Jetzt wieder große Aktionswochen bei Hribar Fliesen in Hall

„Höchste Qualität und Bestpreisgarantie“ gilt stets als „das“ Motto bei den Brüdern Hribar in Hall. Der Familienbetrieb besteht seit über 60 Jahren und lädt Sie wieder zu den Aktionswochen in das Fliesenstudio nach Hall ein.

Neues und Bewährtes gibt es in der Haller Gerbergasse zu bestaunen. Die beiden Brüder Armin und Heiko Hribar, Spezialisten für Bodenbeläge – wie Feinsteinzeug, Terrassenplatten, Parkett, Vinyl und Designerböden ohne Weichmacher aus Österreich, Deutschland und Italien – präsentieren diese für das Frühjahr 2026.

Keine Chinaware und keine Preiserhöhung auf Lagerware!

Qualitätsparkett aus Österreich zu TOP-Preisen. © Hribar Fliesen

Die besten Preise für Terrassenplatten mit Riesenauswahl

Vom Keller bis zum Schlafzimmer: Die Komplettangebote der erfahrenen Profis speziell für Häuslbauer können sich sehen lassen. Hribar Fliesen – der Haller Gesamtanbieter von Terrassenplatten, Vinyl, Parkett und Fliesen samt Zubehör – ist seit 1964 in ganz Tirol tätig und hat sich längst einen hervorragenden Namen gemacht. Die Aktion dreht sich traditionell wieder um Terrassenplatten, welche besonders im Frühjahr beliebt sind und von denen es bei Hribar XL-Fliesen mehr als 180 verschiedene Modelle gibt.

Große Auswahl an Terrassen- und Parkettböden! open_in_full © Hribar © Sergey Maksimenko