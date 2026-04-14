Verletzung nach Reitunfall

Auf Intensivstation in Südafrika: RTL-Star nach schwerem Unfall gelähmt

Nach einem schweren Unfall hat sich Eric Osterlunds Leben abrupt verändert. Der TV-Star kämpft nun mit den Folgen einer schweren Verletzung.

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