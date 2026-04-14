Pleite-Verhandlung in Kitzbühel

Auftakt zu Grassers Millionenkonkurs-Verfahren: So verlief die erste Verhandlung

Thomas Payer, Rechtsanwalt von Karl-Heinz Grasser, Insolvenzverwalter Herbert Matzunski und Klaus Schaller vom Kreditschutzverband von 1860 (v.l.n.r.) am Bezirksgericht Kitzbühel.
© Theresa Aigner
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Von Theresa Aigner

Am Bezirksgericht Kitzbühel ging am Dienstagvormittag der erste Termin im Privatkonkursverfahren gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser über die Bühne. Dabei wurden die Ansprüche der Gläubiger geprüft, Grasser war nicht persönlich vor Ort.

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