Pleite-Verhandlung in Kitzbühel
Auftakt zu Grassers Millionenkonkurs-Verfahren: So verlief die erste Verhandlung
Thomas Payer, Rechtsanwalt von Karl-Heinz Grasser, Insolvenzverwalter Herbert Matzunski und Klaus Schaller vom Kreditschutzverband von 1860 (v.l.n.r.) am Bezirksgericht Kitzbühel.
© Theresa Aigner
Am Bezirksgericht Kitzbühel ging am Dienstagvormittag der erste Termin im Privatkonkursverfahren gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser über die Bühne. Dabei wurden die Ansprüche der Gläubiger geprüft, Grasser war nicht persönlich vor Ort.