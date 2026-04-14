Entscheidungen gefallen: Diese TV-Sender übertragen die ÖFB-Spiele bei der WM

Der ORF als Rechteinhaber und ServusTV teilen sich die Fußball-Partien bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA quantitativ gleichmäßig auf. Beide Sender zeigen je 52 Spiele live. Der ORF hat das Eröffnungsspiel und das Finale wie auch zwei Gruppenspiele der österreichischen Nationalmannschaft im Programm. Die attraktivste Begegnung der ÖFB-Elf in der Gruppenphase entfällt auf ServusTV: das Aufeinandertreffen mit Argentinien zur besten Sendezeit (22. Juni, 19 Uhr).

Die beiden anderen Partien der Österreicher starten zu eher unvorteilhaften Zeiten: Gegen Jordanien erfolgt der Anpfiff am 17. Juni um 6 Uhr Früh, gegen Algerien am 28. Juni um 4 Uhr Früh. Sollte Österreich aufsteigen, zeigt ServusTV das Sechzehntelfinal-Spiel des ÖFB-Teams. Geht es für das Team von Ralf Rangnick noch weiter hinauf, kommt der ORF bei allen weiteren K.o.-Spielen zum Zug. Beim Halbfinale darf der ORF wählen, welches Spiel das öffentlich-rechtliche Medienhaus zeigt. Das andere darf – wie auch das Spiel um Platz drei und zwei Viertelfinalspiele – ServusTV zeigen. (APA)