Gefahreninfo am Handy

Großbrand im Klosterbräu: Warum der AT-Alert nicht nur in Seefeld ausgelöst wurde

Die Seefelder Bevölkerung wurde wegen der starken Rauchentwicklung aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie das Zentrum zu meiden.
© TT/Liebl, TT/Buchacher

Aufgrund des Großbrandes im Hotel Klosterbräu wurde am Montagabend in Seefeld der AT-Alert auf den Handys ausgelöst. Warum einige die Gefahreninformation nicht bekommen haben, andere außerhalb der betroffenen Gemeinde allerdings schon.

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