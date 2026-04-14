Gefahreninfo am Handy
Großbrand im Klosterbräu: Warum der AT-Alert nicht nur in Seefeld ausgelöst wurde
Die Seefelder Bevölkerung wurde wegen der starken Rauchentwicklung aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen sowie das Zentrum zu meiden.
© TT/Liebl, TT/Buchacher
Aufgrund des Großbrandes im Hotel Klosterbräu wurde am Montagabend in Seefeld der AT-Alert auf den Handys ausgelöst. Warum einige die Gefahreninformation nicht bekommen haben, andere außerhalb der betroffenen Gemeinde allerdings schon.