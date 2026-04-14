Seit 70 Jahren dabei: Alpenrautler ehren ihr treuestes Mitglied

Die alpine Gesellschaft Alpenraute Lienz freut sich über mehrere langjährige Mitglieder. Mit 70 Jahren Zugehörigkeit ist Helmut Ebner ein wahres Urgestein des Lienzer Vereins.

Lienz – Kürzlich hatte die Alpenraute Lienz zur jährlichen Generalversammlung geladen, bei der Obmann Stefan Stern auf ein besonders aktives Vereinsjahr zurückblickte. Über zwanzig Veranstaltungen prägten den Kalender, und mit vier neuen Mitgliedern sowie zwei Anwärtern wächst der alpine Verein weiter. Gegründet wurde die Alpenraute Lienz im Jahr 1905.

Alpenrautler des Jahres von Freddy Kreissl, Patrick Steiner, Florian Reiter und Obmann Stefan Stern (v.l.). © Alpenraute Lienz

Zum Alpenrautler des Jahres wurde Florian Reiter gekürt – eine Auszeichnung für besonders rege Teilnahme am Vereinsleben. Wolfgang Klocker erhielt die silberne Ehrenmedaille für 25 Jahre Mitgliedschaft, Rudi Fröschl und Johann Wibmer wurden für beeindruckende 50 Jahre Vereinstreue geehrt. Eine außergewöhnliche Ehrung durfte Helmut Ebner entgegennehmen: 70 Jahre Mitgliedschaft bei der Alpenraute sowie der Bergrettung Lienz – ein Jubiläum, das in seiner Seltenheit und Beständigkeit besonderen Respekt verdient.