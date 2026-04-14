Von Auto erfasst: Sechsjähriger bei Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – In Innsbrucker Pradl hat sich Dienstagmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein sechsjähriger Bub von einem Auto erfasst wurde. Laut Polizei lenkte ein 86-jähriger Österreicher gegen 11.45 Uhr seinen Wagen in Schrittgeschwindigkeit durch den Stadtteil.

Zur selben Zeit wollte der Bursche zu seiner Mutter, die sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand. Als er die Fahrbahn betrat, kam es zur Kollision mit dem herannahenden Auto. Der Sechsjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung zur weiteren Abklärung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Der 86-jährige Lenker und seine 76-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. (TT.com)