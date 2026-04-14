Leise Hoffnung auf ein Ende des Kriegs im Libanon

Vertreter des Libanon und Israels trafen sich in Washington. Auch neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind geplant.

Washington - Nach mehr als sechs Wochen Krieg im Libanon im Schatten des Iran-Kriegs kam es gestern in Washington zu einem historischen Treffen: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten führten unter Vermittlung der USA Vertreter Israels und des Libanon direkte Gespräche. US-Außenminister Marco Rubio empfing den israelischen Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, und seine libanesische Amtskollegin Nada Hamadeh Moawad. US-Präsident Donald Trump drängt auf ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz, die eine fragile Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran zu gefährden drohen.

Israel lehnt Waffenruhe ab

Die Vorstellungen über den Inhalt der Gespräche gehen jedoch weit auseinander. Für den Libanon stehe die Verkündung einer Waffenruhe sowie die Festlegung eines Startdatums für bilaterale Verhandlungen im Mittelpunkt, hieß es aus dem Präsidialamt. Einem ranghohen libanesischen Regierungsvertreter zufolge ist eine Feuerpause die Voraussetzung für ein umfassenderes Abkommen. Israel lehnt dies jedoch ab. Über eine Waffenruhe werde nicht diskutiert, hieß es seitens der Regierung. Vielmehr gehe es um die Entwaffnung der Hisbollah und den Aufbau friedlicher Beziehungen. Einem israelischen Insider zufolge wird Israel zudem fordern, dass der Libanon Hisbollah-Minister aus der Regierung entlässt.

Zwar hat Israel seine Angriffe im Vorfeld der Gespräche reduziert und seit dem 8. April Ziele in der Hauptstadt Beirut ausgespart. Premier Benjamin Netanjahu und andere Regierungsvertreter ließen jedoch offen, ob Israel zu einem Rückzug aus dem Libanon bereit ist. Das Gebiet südlich des Litani-Flusses, der rund 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt liegt, ist de facto vom Rest des Landes abgetrennt. Israel kündigte an, hier eine Pufferzone einrichten zu wollen und grenznahe Dörfer gänzlich zu zerstören.

Die aktuelle Eskalation hatte am 2. März begonnen, als die Hisbollah drei Tage nach Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran Raketen auf Israel abfeuerte. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und weitete eine Bodenoffensive im Südlibanon aus. Hunderttausende Libanesen mussten aus mutmaßlichen Hisbollah-Hochburgen fliehen. Laut libanesischem Gesundheitsministerium wurden bei den Angriffen über 2000 Menschen getötet, darunter 252 Frauen und 166 Kinder. Allein am 8. April wurden bei einer israelischen Angriffswelle über 300 Menschen getötet, auch mitten im Zentrum Beiruts.

Neue Gespräche mit dem Iran?

Bereits eine Woche nach Ausbruch der Kämpfe hatte Libanons Präsident Joseph Aoun, ein Christ, direkte Verhandlungen mit Israel angeboten und sogar eine Normalisierung der Beziehungen in Aussicht gestellt.