Falstaff hat gewählt: Das sind die besten Hotels in Tirol

Tirols Hotels zeigen im neuen „Falstaff Hotel Guide 2026“ groß auf. Und eine Kitzbühelerin wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Gute Hotels gibt es in Österreich viele. Ausgezeichnete jedoch nicht überall. Im „Falstaff Hotel Guide 2026“ wurden wieder ein Leitfaden für die besten Hotels ausgegeben – und Tirol spielt groß auf. Im Ranking der 14 besten Hotels kommen immerhin sieben – und damit die Hälfte – aus Tirol.