Laut KSV 1870: Konkurs über Land- und Forstwirtschaft in Außervillgraten eröffnet

Ein Gläubiger brachte den Antrag auf Eröffnung der Insolvenz beim Landesgericht Innsbruck ein, gibt der Kreditschutzverband (KSV) 1870 bekannt. Die Gründe für die Zahlungsunfähigkeit müssen erst erhoben werden.

Innsbruck, Außervillgraten – Am 14. April 2026 wurde über das Vermögen von Robert Mair, Land- und Forstwirt in Außervillgraten, ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das gibt der KSV 1870 in einer Aussendung bekannt. Der Schuldner betreibt eine Land- und Forstwirtschaft und beschäftigt keine Mitarbeiter.

Über die Gründe dieser Insolvenz liegen derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.

Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann.

Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich laut Eigenangabe des Schuldners auf rund 129.000 Euro. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gerhard Endstrasser aus Kitzbühel bestellt. Die erste Prüfungstagsatzung wurde mit 29.6.2026 festgelegt.