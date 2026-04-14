Trotz Klarstellung
Koalitionsfriede dahin? Vertrauenskrise in der Innsbrucker Stadtregierung
Ein zusätzliches Öl im Feuer der ohnehin hohen Wohnkosten, sieht die SPÖ Innsbruck mit einem ersten IIG-Beschluss zu Mieterhöhungen. Keinen Anlass für Aufregung sieht BM Johannes Anzengruber, hier im Bild mit IIG-Geschäftsführer Franz Danler (li). bei einer früheren Präsentation des Modells zur Feuerwache Hungerburg.
© Falk
Trotz Klarstellung des Bürgermeisters, dass es zu keinen Mieterhöhungen bei Wohnungen der IIG kommt, ist der Knatsch in der Koalition noch längst nicht vorbei. Bei Mietpreisen sieht Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayr (SP) null Spielraum.