Koalitionsfriede dahin? Vertrauenskrise in der Innsbrucker Stadtregierung

Ein zusätzliches Öl im Feuer der ohnehin hohen Wohnkosten, sieht die SPÖ Innsbruck mit einem ersten IIG-Beschluss zu Mieterhöhungen. Keinen Anlass für Aufregung sieht BM Johannes Anzengruber, hier im Bild mit IIG-Geschäftsführer Franz Danler (li). bei einer früheren Präsentation des Modells zur Feuerwache Hungerburg.

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