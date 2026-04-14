Zeugin rief Polizei
Ehemann bedrohte Frau und Mann in Innsbruck mit dem Umbringen
Innsbruck – Eine 33-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann sind am Dienstag in Innsbruck vom Ehemann der Frau bedroht worden. Zuvor war es laut Polizei zu einem Beziehungsstreit gekommen. Der Ehemann hatte demnach ein Messer dabei und drohte, die beiden umzubringen.
Eine Zeugin hörte den lauten Streit und rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten ergriff der staatenlose Täter die Flucht, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. (TT.com)