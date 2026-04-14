Päckchen unterschlagen, Unterschriften gefälscht: Paket-Zusteller in Telfs aufgeflogen

Telfs – Ein Paketfahrer hat in Telfs über Monate Pakete einbehalten, die er hätte zustellen sollen, die aber nicht angenommen wurden. Insgesamt 115 Päckchen – darunter hauptsächlich Zeitschriften – soll der 40-Jährige seit Anfang Februar in seinem Auto in einer Garage gelagert haben, berichtet die Polizei. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wollte der Mann die Pakete entsorgen. „Nach Rücksprache mit der Absenderfirma ist dieses Vorgehen nicht vorgesehen“, so die Polizei.