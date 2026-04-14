Auto prallte in Mittewald gegen Verkehrszeichen: 59-Jährige ins Krankenhaus geflogen
Mittewald – Ein medizinischer Notfall währender Autofahrt war laut Polizei Auslöser für einen Unfall am Dienstag in Osttirol. Eine 59-Jährige fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Drautalstraße (B100) in Mittewald Richtung Lienz, als sie wegen der gesundheitlichen Probleme von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen, fuhr einige Meter über einen Schräghang und kam schließlich zum Stillstand.
Ein Ersthelfer leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde an der Unfallstelle versorgt bzw. behandelt und von Mitgliedern der Feuerwehr Assling geborgen. Anschließend wurde die Verletzte mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Krankenhaus Lienz geflogen.
Die Drautalstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. (TT.com)