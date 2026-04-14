Auto prallte in Mittewald gegen Verkehrszeichen: 59-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Mittewald – Ein medizinischer Notfall währender Autofahrt war laut Polizei Auslöser für einen Unfall am Dienstag in Osttirol. Eine 59-Jährige fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Drautalstraße (B100) in Mittewald Richtung Lienz, als sie wegen der gesundheitlichen Probleme von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen, fuhr einige Meter über einen Schräghang und kam schließlich zum Stillstand.