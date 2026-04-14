Nichts für schwache Nerven

Drama pur in Kufstein: FC Wacker zitterte sich im Elfmeterschießen ins Cup-Viertelfinale

Die Erleichterung stand den Wacker-Kickern ins Gesicht geschrieben. Torhüter Benjamin Ballis hatte mit einem gehaltenen Elfmeter seinen Anteil am Viertelfinal-Einzug.
© Daniel Schoenherr
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Westliga-Tabellenführer FC Wacker zog in Kufstein durch einen 5:4-Sieg im Elfmeterschießen ins Viertelfinale des Kerschdorfer Tirol-Cups ein. Was lange nach einem souveränen Sieg aussah, wurde am Ende zur Nervenschlacht.

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