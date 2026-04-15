Kommentar

Der nächste Akt im Spritpreis-Theater

Alois Vahrner

Kommentarvon Alois Vahrner

Die Spritpreisbremse funktioniere, hieß es vor wenigen Tagen. Dass sich die teilstaatliche OMV jetzt einfach nicht mehr voll daran hält, ist eine heftige Ohrfeige für die Regierung.