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Kommentar
Der nächste Akt im Spritpreis-Theater
Kommentarvon Alois Vahrner
Die Spritpreisbremse funktioniere, hieß es vor wenigen Tagen. Dass sich die teilstaatliche OMV jetzt einfach nicht mehr voll daran hält, ist eine heftige Ohrfeige für die Regierung.
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