Ausschuss wohl Geschichte
Ja zur Autonomie-Reform: Südtirol-Politik erhält künftig mehr Gewicht
Beate Meinl-Reisinger sicherte Südtirols LH Arno Kompatscher Unterstützung bei Autonomiereform zu.
© Außenministerium/Gruber
Wie hält es die türkis-rot-pinke Bundesregierung mit der Südtirol-Politik? Seit der Nationalratswahl im September 2024 führt sie ein Schattendasein, wenngleich der Südtirol-Unterausschuss auch schon davor kaum noch eine politische Bedeutung gehabt hat. Das soll sich jetzt aber ändern.