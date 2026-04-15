Bei den Bayern ist man vor Real gewarnt: „Kontrollierte Euphorie“

Schaltet Real in den Champions-League-Modus? Oder werden die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht? Diese Fragen werden heute (21 Uhr, live Canal+) beantwortet.

Eines ist allen in Fußball-Europa klar: Real Madrid abzuschreiben, ist der größte Fehler, den man machen kann. Insbesondere in der Champions League, wo die Königlichen als Rekordgewinner (fast) immer eine besondere Aura ausstrahlen. Und so gibt bei den Bayern im Vorfeld des heutigen Rückspiels im Viertelfinale (21 Uhr, live Canal +) eine besondere, aber durchaus passende Wortschöpfung den Ton an. „Kontrollierte Euphorie! Das ist genau das, was wir haben“, betonte Sportvorstand Max Eberl.

Der Respekt vor den Madrilenen ist in jedem Wort auszumachen. „Wir kennen Real Madrid gut. Da ist es völlig egal, wie sie in Form sind. Wenn Champions League ist, dann performen sie“, sagte Joshua Kimmich. Und Teamkollege Leon Goretzka verkündete: „Gewarnt werden müssen wir nicht. Das wissen wir schon ganz genau, gegen wen wir da spielen!“ Und zwar gegen eine Mannschaft, die das Hinspiel zwar verlor (1:2), aber mit Akteuren wie Vinicius Jr. oder Kylian Mbappé die Bayern phasenweise – Manuel Neuer musste nicht nur einmal zur Hochform auflaufen – auch in den königlichen Würgegriff genommen hatte.

Musiala wohl wieder nur auf der Bank

Apropos Mbappé: Der Franzose soll nach seiner Kopfverletzung rechtzeitig fit werden. „Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir sind noch am Leben“, richtete DFB-Nationalspieler Antonio Rüdiger dem FC Bayern aus. Das weiße Ballett muss zwar neben Torwart Thibaut Courtois auch auf den gesperrten Aurélien Tchouaméni verzichten – für Letzteren dürfte mit Jude Bellingham aber hochkarätiger Ersatz bereitstehen. Bayern-Coach Vincent Kompany wird indes aller Voraussicht auf dieselbe Startelf wie in Madrid setzen. Das heißt auch, dass sich Jamal Musiala wohl erneut mit der Jokerrolle begnügen muss. Das lange verletzte Super-Talent könnte dafür von der Bank aus zu einem entscheidenden Faktor werden, zeigte er doch zuletzt beim Kantersieg gegen St. Pauli seine bislang beste Comeback-Leistung.

Schon ein Unentschieden würde den Bayern heute zum Weiterkommen reichen. Aber auf solche minimalistischen Rechenspiele will sich Trainer Vincent Kompany gar nicht erst einlassen. „Meine Gedanken sind unkompliziert. Wir möchten einfach zu Hause gewinnen“, sagte er.

Aber wie schon zu Beginn gesagt: Real Madrid darf man nie abschreiben. Insbesondere in der Königsklasse.