Tirols „Lehrling des Monats“: Jacob Huter überzeugt mit Engagement

Jacob Huter aus Nassereith ist der „Lehrling des Monats April 2026“. Der Tischlereitechniker im dritten Lehrjahr bei Möbel Pienz in Wildermieming wurde wegen seines umfassenden ehrenamtlichen Engagements und seiner guten Leistungen ausgezeichnet. Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair überreichte die Ehrung persönlich im Betrieb.

Jacob Huter, aus Nassereith stammend, absolviert eine Lehre zum Tischlereitechniker. Sein Schwerpunkt liegt auf Produktion. Er ist im dritten Lehrjahr bei der Möbel Pienz GmbH in Wildermieming tätig. Huter engagiert sich zudem stark ehrenamtlich. Er ist Mitglied der Landjugend und der Feuerwehr. Außerdem ist er bei der Schützengilde, dem Skiclub und im Ausschuss des Radvereins aktiv.

Bei Feuerwehr und Rotem Kreuz

Der Betrieb lobte seine Verlässlichkeit, Kollegialität und Pünktlichkeit. Die zweite Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik in Absam schloss Huter mit gutem Erfolg ab. Er nahm am Grundlehrgang und der Truppmann-Prüfung der Landes-Feuerwehrschule teil. Zusätzlich absolvierte er einen Rot-Kreuz-Kurs für Erste Hilfe.

Arbeits- und Jugendlandesrätin Astrid Mair würdigte Huters Engagement bei der Auszeichnungsfeier. Sie betonte: „Junge Menschen wie Jacob Huter zeigen, welches Potenzial in der Lehre steckt.“ Huter gehe „mit Einsatzfreude, Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit seinen Weg“. Er übernehme gleichzeitig „gesellschaftliche Verantwortung“. Dieses Gesamtbild mache ihn zu einem Vorbild.

Begeistern für den Lehrberuf

Landesrätin Mair hob auch die Bedeutung der Lehrlingsausbildung hervor. „Um dem Fachkräftemangel entgegenzusteuern, müssen wir mehr junge Leute für eine Lehrausbildung begeistern“, sagte sie. Das Land Tirol informiere daher umfassend über Vorteile der Lehre und die guten Berufsaussichten.