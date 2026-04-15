618 Neubau-Wohnungen

Imst: 10 Millionen Euro für Wohnbau bewilligt

Für aktuell 618 Neubau-Wohnungen im Bezirk Imst schüttet das Land Gelder aus.
© Rita Falk

Das Wohnbauförderungskuratorium des Landes Tirol hat zehn Millionen Euro für Wohnbauprojekte im Bezirk Imst freigegeben. Diese Mittel sind für das erste Quartal 2026 vorgesehen und sollen Neubau sowie Sanierungen unterstützen.

Für 618 Neubauwohnungen und Sanierungen sind davon 7,1 Millionen Euro an Fördermitteln zugesichert. Die Objektförderung für den Bezirk Imst beläuft sich diesmal auf drei Millionen Euro.

VP-Klubobmann Jakob Wolf, zugleich Mitglied im Tiroler Wohnbauförderungskuratorium, betont die Bedeutung der Förderung: „Die Wohnbauförderung des Landes ist ein sozial treffsicheres Instrument, um die Bevölkerung in unserem Bezirk bei der Erfüllung ihrer Wohnwünsche zu unterstützen. Die Mittel der Wohnbauförderung stellen einen wichtigen Impuls für die Betriebe im Bezirk dar und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.“

Maßnahmen im Energiebereich

Wolf unterstreicht zudem den Beitrag der Sanierungsoffensive zur Energieautonomie Tirols: „Insbesondere die Sanierungsoffensive trägt wesentlich zu Tirols ambitioniertem Ziel bei, bis 2050 Energieautonomie zu erreichen. Speziell der noch nicht sanierte Gebäudealtbestand fällt beim Energieverbrauch besonders ins Gewicht, hier bringt die Offensive einen nachweisbaren Verbesserungsgrad.“

Anträge für Wohnbauförderung, Wohnhaussanierung und Wohnbeihilfen können bei der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft gestellt werden. Dies gilt auch für Eigentumswohnungen.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

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