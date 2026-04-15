Test in Innsbruck
Vogelstimmen erkennen mit App: So einfach und zuverlässig ist die Technik
Acht Vogelarten hat die benutzerfreundliche Merlin Bird ID in kurzer Zeit erkannt. Per gelben Balken weist sie darauf hin, welcher davon in diesem Moment fröhlich zwitschert.
© Axel Springer
Was können Vogelstimmen-Apps? Ein Praxistest im Innsbrucker Hofgarten zeigt, was KI erkennt – und wo sie danebenliegt. Der Innsbrucker Ornithologe Andreas Danzl erklärt, worauf es bei der Anwendung ankommt und wie spielerisch Kinder, Jugendliche und Erwachsene damit heimische Vögel kennenlernen können.