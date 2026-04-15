Vogelstimmen erkennen mit App: So einfach und zuverlässig ist die Technik

Was können Vogelstimmen-Apps? Ein Praxistest im Innsbrucker Hofgarten zeigt, was KI erkennt – und wo sie danebenliegt. Der Innsbrucker Ornithologe Andreas Danzl erklärt, worauf es bei der Anwendung ankommt und wie spielerisch Kinder, Jugendliche und Erwachsene damit heimische Vögel kennenlernen können.