Glück Auf! Knappenwelt Gurgltal lädt zur kostenlosen Eröffnung

Die Knappenwelt Gurgltal öffnet am 25. April ihre Pforten für Besucher. Alle Interessierten sind eingeladen, das faszinierende Leben der Tiroler Bergknappen hautnah zu erleben. Der Eintritt zur Eröffnung ist an diesem Tag frei.

Tarrenz – Die Knappenwelt Gurgltal in Tarrenz ermöglicht eine Reise in die Vergangenheit. Sie widmet sich der Geschichte des Bergbaus in Tirol. Besucher tauchen in die Welt der Bergknappen ein. Dort wird die harte Arbeit unter Tage anschaulich präsentiert. Die Ausstellung zeigt den Alltag und die Werkzeuge der Knappen.

Das Team der Knappenwelt freut sich auf viele Gäste. Sie erhalten einen authentischen Einblick. Dieser Tag ist eine besondere Gelegenheit. Die Kultur und Geschichte der Region wird greifbar. Weitere Details zum Programm sind online verfügbar.

Start in die Sommersaison Datum: 25. April 2026

25. April 2026 Ort: Knappenwelt Gurgltal, Tschirgant 1, Tarrenz

Knappenwelt Gurgltal, Tschirgant 1, Tarrenz Uhrzeit: Die genauen Öffnungszeiten sind auf der Website der Knappenwelt Gurgltal zu finden.

Die genauen Öffnungszeiten sind auf der Website der Knappenwelt Gurgltal zu finden. Tickets: Eintritt frei!

Eintritt frei! Weitere Infos: www.knappenwelt.at