Romantische Berg-Hochzeit
Eine Ski-Abfahrt ins Glück: Olympiasieger carvt auf der Piste in den Hafen der Ehe
Frisch verheiraet fähr es sich besser: Luca Aerni mit seiner Frau Audrey.
© Screenshot Instagram/Aerni
Keine Fahrt machte Luca Aerni in der abgelaufenen Weltcup-Saison wohl so viel Freude wie diese. Das Schweizer Ski-Ass fuhr am vergangenen Freitag mit seiner Frau Audrey in den Hafen der Ehe ein – und das auf der Ski-Piste!
Zu den romantischen Bildern schrieb der Team-Olympiasieger (2018) und Kombi-Weltmeister (2017) auf Instagram: „Mrs. & Mr. Aerni, 10.04.2026.“
Die Gratulationen – speziell aus dem Ski-Zirkus – ließen nicht lange auf sich warten. So freuten sich etwa Wendy Holdener oder Corinne Suter mit dem frisch verheirateten Paar. (TT.com)
© Screenshot/ Instagram Luca Aerni