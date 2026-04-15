Haslachgalerie wird heuer fertiggestellt, neuer Straßenbelag auf B100

Rund 6,8 Millionen Euro fließen im heurigen Jahr in das Landesstraßennetz im Bezirk Lienz. Der Schwerpunkt liegt auf der Erhaltung und Instandsetzung der bestehenden Straßeninfrastruktur. An der neu errichteten Haslachgalerie werden Restarbeiten durchgeführt.

Lienz – Die Haslachgalerie mit einer Gesamtlänge von 200 Metern schützt die L 26 Kalser Straße zwischen den Kalser Ortsteilen Oberpeischlach und Lesach vor Naturgefahren. Die Bauarbeiten sind im vergangenen Jahr zügig vorangeschritten, wodurch die Haslachgalerie bereits Ende 2025 für den Verkehr freigegeben werden konnte. In den nächsten Wochen werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Im Bereich der bestehenden Straße entsteht ein Radweg, zudem werden bis zum Herbst noch letzte Rest- und Rekultivierungsarbeiten durchgeführt. Insgesamt fließen rund 9,8 Millionen Euro in das Projekt.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Belagsarbeiten mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Millionen Euro. Diese erfolgen unter anderem auf der B 100 Drautalstraße im Gemeindegebiet von Abfaltersbach, auf der L 25 Defereggentalstraße im Gemeindegebiet von St. Veit i. D. sowie auf der L 318 Lavanter Straße im Gemeindegebiet von Lavant.

Auch in die Sanierung von Brücken wird weiter investiert. Beispielsweise steht die Generalsanierung der Oberen Debantbachbrücke auf der B 107a Großglocknerstraße Abzweigung Lienz im heurigen Jahr an.