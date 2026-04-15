Biologisches Gärtnern: David Hechl zeigt in Lavant Wege zur Artenvielfalt

Am 16. April lädt der Obst- und Gartenbauverein Lavant zu einem informativen Abend rund um das biologische Gärtnern ein. David Hechl aus Kitzbühel hält einen Vortrag über die Bedeutung von Artenvielfalt und Biodiversität, speziell für kleinere Gärten.

Lavant – Der Vortrag konzentriert sich auf das Erreichen eines biologischen Gleichgewichts im Garten. Besonders in kleineren Gärten kann dies zu nachhaltigem Erfolg führen. Artenvielfalt und Biodiversität spielen dabei eine entscheidende Rolle.

David Hechl aus Kitzbühel wird durch den Abend führen und Einblicke in die Gestaltung naturnaher Gartenlandschaften geben. Besucher erhalten praktische Tipps zur Förderung von Flora und Fauna im eigenen Grün. Der Kurs richtet sich an alle GartenliebhaberInnen.