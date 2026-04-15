Letzte Chance auf „Idomeneo“

Wenn das Meer tobt und ein Versprechen unausweichlich wird: „Idomeneo“ – Mozarts Lieblingsoper – ist am Tiroler Landestheater nur noch an zwei Abenden zu erleben, am 22. und 24. April.

Komponiert im Alter von nur 24 Jahren, zeigt das Werk bereits eine außergewöhnliche Reife: Die Arien sind psychologisch tief gezeichnet, die Chöre erschüttern durch ihre Wucht und die Orchesterfarben sind so reich, dass man die inneren Kämpfe der Figuren unmittelbar spürt. Am Tiroler Landestheater überzeugt die gefeierte Inszenierung ebenso wie das stimmlich herausragende Musiktheater-Ensemble.