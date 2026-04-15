Basilika Wilten
Mädchenchor und Sängerknaben
In der Basilika Wilten ist am 8. Mai talentierter Nachwuchs zu hören.
© Mädchenchor Wilten
Jugendliches Chorkonzert in der Basilika Wilten.
Dieses Jahr ist für die Wiltener Sängerknaben und den Mädchenchor Wilten ein besonderes. Der neugegründete Mädchenchor ist nämlich gar nicht mehr so neu: Seit mittlerweile fünf Jahren besteht er. Und auch die Wiltener Sängerknaben feiern ein Jubiläum: 80 Jahre sind seit ihrer Wiederbegründung vergangen. Gemeinsam mit der Wiener Städtischen verfolgt man ein klares Ziel: die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Kunst und Kultur. Die nächste Gelegenheit bietet sich bei folgendem Konzert:
8. Mai 2026, 19:30 Uhr, Basilika Wilten: Barocke Mädchenstimmen mit Vivaldi, Solisten der Wiltener Sängerknaben mit Bach, Academia Jacobus Stainer.