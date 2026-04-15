Mädchenchor und Sängerknaben

Dieses Jahr ist für die Wiltener Sängerknaben und den Mädchenchor Wilten ein besonderes. Der neugegründete Mädchenchor ist nämlich gar nicht mehr so neu: Seit mittlerweile fünf Jahren besteht er. Und auch die Wiltener Sängerknaben feiern ein Jubiläum: 80 Jahre sind seit ihrer Wiederbegründung vergangen. Gemeinsam mit der Wiener Städtischen verfolgt man ein klares Ziel: die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Kunst und Kultur. Die nächste Gelegenheit bietet sich bei folgendem Konzert: