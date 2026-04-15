Hommage an eine Ikone

Anlässlich des 100. Geburtstags von Marilyn Monroe präsentieren die Swarovski Kristallwelten vom 18. Mai bis 6. September 2026 eine besondere Hommage an die Hollywood-Ikone. Die Schau zeigt ausgewählte Exponate aus dem Swarovski Corporate Archive sowie Leihgaben aus der Privatsammlung von Ted Stampfer – darunter Kleidung, Schmuck, Accessoires und persönliche Erinnerungsstücke, die sowohl Monroes Bühnenpräsenz als auch ihr Privatleben beleuchten. Ein eigens kuratierter Soundtrack und ein Fotospot im Old-Hollywood-Stil ergänzen das Erlebnis.