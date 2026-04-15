Swarovski Kristallwelten
Hommage an eine Ikone
Ausgewählte Exponate zu 100 Jahre Marilyn Monroe in den Swarovski Kristallwelten.
© Swarovski Kristallwelten
Swarovski Kristallwelten feiern 100 Jahre Marilyn Monroe.
Anlässlich des 100. Geburtstags von Marilyn Monroe präsentieren die Swarovski Kristallwelten vom 18. Mai bis 6. September 2026 eine besondere Hommage an die Hollywood-Ikone. Die Schau zeigt ausgewählte Exponate aus dem Swarovski Corporate Archive sowie Leihgaben aus der Privatsammlung von Ted Stampfer – darunter Kleidung, Schmuck, Accessoires und persönliche Erinnerungsstücke, die sowohl Monroes Bühnenpräsenz als auch ihr Privatleben beleuchten. Ein eigens kuratierter Soundtrack und ein Fotospot im Old-Hollywood-Stil ergänzen das Erlebnis.
Die Schau ist im Tagesticket inkludiert.