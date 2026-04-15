Premiere für Notburga, die Feierabendheilige

Das neue Stück von Barbara Aschenwald feiert am 03.07.2026 unter der Regie von Markus Völlenklee Premiere bei den Schlossbergspielen Rattenberg. Die Uraufführung beleuchtet Notburgas Weg zwischen christlicher Nächstenliebe und kapitalistischer Gier. Ein berührendes Stück über das „Sichelwunder“, menschliche Würde und das Wirken der Heiligen. Premierentickets und Reservierungen ab sofort unter