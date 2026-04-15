Jochberger Heimatbühne lädt zum turbulenten „Lachschlager“ ein

Die Jochberger Heimatbühne lädt im April und Mai zu einem Abend voller Lacher ein. Mit dem Stück „Feiertage für Fortgeschrittene“ verspricht das Ensemble turbulente Unterhaltung. Die Komödie dreht sich um Hans-Peter Holzinger und seine chaotischen Weihnachtsfeiertage.

Jochberg – Mit einem neuen Stück sorgt die Heimatbühne auch heuer wieder für gute Unterhaltung. Hans-Peter Holzinger plant im Stück „Feiertage für Fortgeschrittene“ ruhige Feiertage, doch seine Wünsche geraten schnell durcheinander. Nicht nur die Verwandtschaft sorgt für Unruhe. Ein alter, vermeintlich vergessener Vertrag taucht auf und löst weitere Probleme aus. Zudem sorgen ein kurioser Sumo-Ringkampf und eine unerwartete Kandidatur für den Gemeinderat für Chaos im Haus Holzinger.

Überraschende Pointen

Maria Moser schlüpft in die Rolle der Elfriede, Hans-Peters Ehefrau. Heinz Leitner verkörpert den genervten Hans-Peter Holzinger. Die beiden Hauptdarsteller führen das Publikum durch die Irrungen und Wirrungen. Unterstützt werden sie von neun weiteren Spielerinnen und Spielern. Sie tragen mit vielen überraschenden Pointen zum angekündigten „Lachschlager“ bei.

Die Jochberger Heimatbühne zeigt ihre Komödie an mehreren Terminen. Aufführungen sind am 21. und 27. April. Weitere Termine folgen am 5. und 8. Mai. Jede Vorstellung beginnt pünktlich um 20 Uhr. Der Kultursaal Jochberg ist der Schauplatz dieses amüsanten Spektakels.