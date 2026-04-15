EGGER gestaltet seine Zukunft

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„Holz ist viel zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen!“, dachte sich Fritz Egger sen. 1961 und errichtete ein erstes Spanplattenwerk in St. Johann in Tirol. Er legte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte.

In einer richtungsweisenden Entscheidung schließt Fritz Egger sen. sein Sägewerk, um einen neuen Weg einzuschlagen: Er möchte Holzreste zum wertvollen Produkt weiterveredeln. Am 18. Dezember 1961 geht das erste EGGER Spanplattenwerk in St. Johann in Tirol in Betrieb. Heute zählt die EGGER Gruppe 22 Werke in 11 Ländern und rund 12.000 Mitarbeitende. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Gruppenumsatz von rund 4,13 Mrd. Euro.

„Als Tiroler Familienunternehmen mit Wurzeln in St. Johann stehen wir für nachhaltiges Wachstum, Innovationskraft und verantwortungsvollen Umgang mit dem Werkstoff Holz“, so die Werksleitung St. Johann in Tirol, Mario Sevignani, Johannes Salvenmoser, Martin Reinberger und Michael Happ, v.l.). © EGGER

Das Produktspektrum umfasst ein Komplettangebot an Holzwerkstoffen im Dekor- und Materialverbund für den Möbel und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für holzwerkstoffbasierende Fußböden. Bis heute sind die Werte und Visionen des Gründers Basis des unternehmerischen Handelns. Grundlage bleibt stets der Anspruch, „Mehr aus Holz“ zu schaffen: nachhaltig, verantwortungsvoll und ressourcenschonend.

„Tradition gibt uns Halt – Empowerment bringt uns voran und schafft nachhaltige Leistung über Generationen hinweg.“ Mario Sevignani, Werksleitung Verkauf St. Johann in Tirol

Bei EGGER treffen Stabilität und Dynamik aufeinander. Damit Talente in Büro und Produktion wachsen können, wird in moderne Arbeitswelten, Weiterbildung und transparente Entwicklungspfade investiert.

Nachhaltige Frauenpower

Die Women Empowerment Kampagne 2025 verstärkt Netzwerke, Weiterbildung und Karrierepfade. © Thorsten Rother

Die Women Empowerment Kampagne 2025 schließt daran konsequent an und bündelt Maßnahmen von Netzwerkevents und Workshops. Als großen Erfolg konnte EGGER die Auszeichnung „Familienfreundlicher Arbeitgeber 2025“ feiern. „Wir sind sehr stolz auf die staatliche Zertifizierung ‚Familienfreundlicher Arbeitgeber 2025‘, die uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind,“ freut sich Andrea Schüssler, Head of HR Austria. Die Frage, wie sich Familie und Beruf erfolgreich vereinbaren lassen, spielt dabei eine zentrale Rolle. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden aktiv unterstützen, schaffen nicht nur moderne und attraktive Arbeitsbedingungen, sondern stärken zugleich Motivation, Loyalität und Identifikation mit dem Arbeitgeber. Genau diesen Anspruch verfolgt EGGER: Rahmenbedingungen zu schaffen, die es allen Beschäftigten ermöglichen, berufliche Entwicklung und private Bedürfnisse in Einklang zu bringen – und ein Arbeitsumfeld zu gestalten, das nachhaltig Perspektiven bietet.

Andrea Schüssler, Head of HR Austria, setzt auf nachhaltige Frauenförderung. © Roland Schonner

Es ist in der EGGER Strategie festgehalten, dass wir unseren Frauenanteil sukzessive erhöhen möchten. Entscheidend ist dabei nicht Symbolik, sondern gelebter Alltag: flexible Modelle, planbare Schichtsysteme, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Parallel stärkt EGGER die Familienfreundlichkeit systematisch – von Gleitzeit ohne Kernzeit und Homeoffice (funktionenabhängig) bis zu Kinderbetreuungszuschüssen und dem EGGER Summer Kids Camp.

Neue Karrierewege

Digitalisierung in der Produktion öffnet neue Karrierewege: Wo früher Werkzeugkisten standen, steuern heute qualifizierte Kolleg:innen komplexe Anlagen am Terminal. Das verlangt neue Kompetenzen – und EGGER begleitet den Wandel durch frühzeitige Einbindung, Schulungen sowie transparente Kommunikation.

EGGER verbindet die Kraft eines Familienunternehmens mit der Innovationsfreude eines Global Players – attraktiv für motivierte Menschen in Büro und Produktion.