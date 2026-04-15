Spezialitäten und Geschenkideen in Sterzing

Das erste Sterzinger Krapfenfest lädt zu einem besonderen Tag voller Geschmack, Handwerk und Atmosphäre ein. Die Bäuerinnen bereiten die traditionellen Sterzinger Krapfen und Strauben frisch vor Ort zu. Besucher können ihnen dabei über die Schulter schauen und die leckeren Spezialitäten direkt kosten. Sterzinger Gastronomiebetriebe bieten eine Vielfalt an Krapfen, Tirtln und weiteren kreativen Köstlichkeiten an. Zudem findet man Marktstände mit liebevollen Geschenkideen – perfekt im Hinblick auf den Muttertag am darauffolgenden Tag.