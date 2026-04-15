Weinliebe mal drei: Weinhandel. Weingut. Weinbar.

Der Name Gottardi ist in Tirol vor allem Weinenthusiasten ein Begriff. Für die meisten steht das Traditionsunternehmen seit Jahrzehnten für exklusive Spitzenweine, typische Spezialitäten und echte Alle-Tage-Klassiker mit dem perfekten Verhältnis von Preis und Qualität.

Ein Händchen für gute Weine besitzt Familie Gottardi schon seit fast 130 Jahren. Stets der Liebe zum Wein verschrieben, der Tradition verbunden und zugleich mit jeder Menge Innovationsgeist gesegnet, bietet das Tiroler Weinhandelsunternehmen Weinfans in ganz Österreich damals wie heute ultimative Genusserlebnisse – und das bereits in fünfter Generation!

Fünf Generationen Weinhandel

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem für die Tiroler Kunden die Vinothek Gottardi, im Herzen der alpinen „Weltstadt“ Innsbruck mit 170 m2, die auf eine aufregende Entdeckungsreise durch die Welt der feinen Weine einlädt. Dank modernem – und erst kürzlich neu aufgehübschtem – Internetshop können aber auch alle anderen Weinliebhaber ausgiebig in die Genussvielfalt des renommierten Weinhandelsbetriebes abtauchen.

„Vielfalt gehört zu uns, wie ein gutes Glas Wein. Dafür steht Gottardi in jederHinsicht: Weinhandel, Weinbar und Weingut.“ Elisabeth Gottardi, Geschäftsführerin

Geleitet wird dieser mit viel Schwung und Leidenschaft seit 2022 von Elisabeth Gottardi. Die dynamische Geschäftsführerin bringt aber nicht nur frischen Wind in das Unternehmen, sondern bewahrt zugleich auch die tief verwurzelte Tradition und die langjährigen Beziehungen zu renommierten Winzern. Ihre Energie fließt aber nicht nur in den Handel mit Wein.

Drei Generationen Weinbau

Auch am Familienweingut in Mazzon im Südtiroler Unterland hat Elisabeth Gottardi – hier in 3. Generation – die Regie übernommen. Mit ganz viel Weinliebe im Herzen und jeder Menge Tatkraft führt sie mit ihrem Team das Erbe ihres Vaters und Großvaters fort. Dabei stets im Fokus: der Blauburgunder. Eine durchaus ebenso anspruchsvolle wie eigensinnige Rebsorte, die in Mazzon mit viel Fingerspitzengefühl und Sorgfalt behandelt wird und in den dortigen Weinbergen exzellente Bedingungen und somit ein perfektes Zuhause vorfindet.

Inmitten einer eindrucksvollen Kulturlandschaft liegt, eingebettet in den Wäldern des Naturparks Trudener Horn, das neun Hektar Weinberge umfassende Gottardi-Weingut Mazzon. © Gottardi

Doch wer glaubt, dass die Energie der Jungunternehmerin mit Weinhandel und eigenem Weingut schon mehr als erschöpft sein muss, der kennt sie schlecht. Denn mit ihrem aktuellen Projekt bestreitet sie – dieses Mal als erste der Familie – neue Wege und zeigt mit der neuen Weinbar VIN.BANC, dass Gottardi auch Gastro kann.

Erste Generation Weingastronomie

Gemeinsam mit „Best Italian Sommelier 2021“ Eros Teboni hat sie unter dem Namen VIN.BANC (gesprochen „winbank“) einen besonderen Treffpunkt für Weinliebhaber im DAS RAIQA am neuen Raiffeisenplatz im Zentrum von Innsbruck geschaffen. Im stilvollen Ambiente laden hier offene Weine und wechselnde Empfehlungen zum Verweilen ein. „Wir setzen auf den unmittelbaren Genuss vor Ort mit der Möglichkeit, neu entdeckte Lieblingsweine gleich direkt mitzunehmen“, erzählen die beiden Weinexperten über den Fokus ihrer Weinbar. Somit ist der Name Gottardi so nah am Kunden wie noch nie und hat einen neuen Platz gefunden, um Weinliebe pur zu vermitteln.

Wir eröffnen bald! Sie suchen einen Ort, an dem die besten Weine der Welt zum gemütlichen Verkostungserlebnis einladen? Ein Platz für Ihr besonderes After-Work-Glaserl? Oder einfach einen Raum für jede Menge Genuss und interessante Gespräche? Sie haben ihn gefunden: VIN.BANC! Der neue Weinspot in Innsbruck eröffnet in Kürze und empfängt seine Gäste mit Chic, Charme und Geschmack. Erstmals haben Sie die Möglichkeit, sich im modernen und stilvollen Ambiente mit ihren Arbeitskollegen, mit Freunden oder Familie bei einem guten Glas auszutauschen. Sie können dabei neue Weine entdecken und diese auch gleich mitnehmen.

Kontakt