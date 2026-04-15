Stabil in bewegten Zeiten

„Die Welt ist unruhiger geworden. Geopolitische Spannungen, der Wegfall langjähriger Partnerschaften und sprunghafte Entwicklungen am Energiemarkt stellen Wirtschaft und Gesellschaft vor große Herausforderungen. Gerade in einer solchen Phase zeigt sich aber auch, worauf Verlass ist: Tirol verfügt über eine gewachsene und stabile Wirtschaftsstruktur.

Im Zentrum stehen dabei unsere Familien- und Traditionsbetriebe. Sie prägen den Standort wie kaum eine andere Unternehmensform. Viele von ihnen bestehen seit Generationen, sind tief in den Regionen verwurzelt und übernehmen Verantwortung – für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie für ihr Umfeld. Was sie besonders auszeichnet, sind klare Stärken: Sie denken langfristig, wirtschaften nachhaltig und handeln mit Augenmaß. Sie kennen ihre Märkte, ihre Kundinnen und Kunden und auch ihre Belegschaft über viele Jahre hinweg. Gerade in Zeiten großer Veränderungen sind diese Verlässlichkeit und dieses Verantwortungsbewusstsein ein entscheidender Vorteil.

Stabilität darf jedoch nicht mit Stillstand verwechselt werden. Denn unsere Familien- und Traditionsbetriebe entwickeln sich laufend weiter, investieren in neue Technologien und passen ihre Geschäftsmodelle an veränderte Rahmenbedingungen an. Es gibt sie heute noch, weil sie sich immer wieder neu erfunden haben – ohne ihre Herkunft aus den Augen zu verlieren. Auf den folgenden Seiten werden ausgewählte Betriebe vor den Vorhang geholt. Sie zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Erfahrung, Innovationskraft und unternehmerische Verantwortung zusammenkommen. Tirol kann stolz auf seine Familien- und Traditionsunternehmen sein – und wir tun gut daran, ihnen jene Voraussetzungen zu bieten, die sie für ihren Erfolg brauchen.“