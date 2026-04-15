Sensible Künstlerin mit starker Stimme
Zwischen Zärtlichkeit und Widerstand: Liedermacherin Ina Regen im Interview
Künstlerische Sensibilität trifft starke Persönlichkeit: Mit ihrer Musik erzählt Ina Regen tiefgründige Geschichten, die nicht nur die Charts erobern, sondern auch Mut zur Authentizität zeigen.
© FABIAN FRANZ FERDINAND
Zwischen Bergblick, Cappuccino und großen Gedanken wird schnell klar: Ina Regen ist nicht nur Liedermacherin, sondern auch eine genaue Beobachterin ihrer Zeit. Im Gespräch geht es um Feminismus, Musik, Mut – und um die Frage, wie Frieden heute überhaupt noch gelingen kann.