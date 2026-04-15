Event-Highlights in der Olympiaworld

Am 14. Mai verzaubern die Ehrlich Brothers zum letzten Mal mit ihrer Show Diamonds die Innsbrucker Olympiahalle. Es sind gleich zwei Shows an diesem Tage angesetzt, um den zahlreichen Fans die Möglichkeit zu bieten, bei dem Spektakel dabei zu sein. Am 3. Juni kommt mit Gigi D’Agostino eine Legende zurück in die Olympiaworld. Nach dem sensationellen Erfolg seiner Österreich Touren 2024 und 2025 macht die Italo-Dance-Ikone mit Hits wie „Bla bla“, „The Riddle“ und„In my Mind“ im Sommer auch wieder in Innsbruck Halt.