Event-Highlights in der Olympiaworld
Die Ehrlich Brothers, Gigi D’Agostino und Zucchero in Innsbruck.
Am 14. Mai verzaubern die Ehrlich Brothers zum letzten Mal mit ihrer Show Diamonds die Innsbrucker Olympiahalle. Es sind gleich zwei Shows an diesem Tage angesetzt, um den zahlreichen Fans die Möglichkeit zu bieten, bei dem Spektakel dabei zu sein. Am 3. Juni kommt mit Gigi D’Agostino eine Legende zurück in die Olympiaworld. Nach dem sensationellen Erfolg seiner Österreich Touren 2024 und 2025 macht die Italo-Dance-Ikone mit Hits wie „Bla bla“, „The Riddle“ und„In my Mind“ im Sommer auch wieder in Innsbruck Halt.
Kein geringerer italienischer Künstler, wenn auch in einem anderen Genre beheimatet, feiert nur zwei Wochen später sein Comeback in der Olympiahalle . Am 16. Juni heizt Zucchero dem Innsbrucker Publikum ordentlich ein. Mit mehr als 60 Millionen verkaufter Tonträger in seiner 40-jährligen Karriere gehört der Pop-Gigant und Multi-Instrumentalist zu den größten seiner Zunft.
Infos & Tickets zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es unter www.olympiaworld.at