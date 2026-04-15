Minister Hattmannsdorfer rechnet im Mai mit Lieferengpass bei Treibstoffen

Die Regierung erwartet im kommenden Monat Lieferengpässe bei Diesel und Kerosin. Energieminister Hattmannsdorfer setzt auf Bewusstseinsbildung und die Notstandsreserve: „Wir sind vorbereitet für den Ernstfall“. Der OMV will man auf die Finger schauen.

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rechnet wegen des Iran-Kriegs mit einem Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai, will aber die Versorgungssicherheit notfalls mit staatlichen Reserven sicherstellen. „Die Verwerfungen in den letzten Wochen werden zeitverzögert auch in Europa ankommen“, sagte Hattmannsdorfer am Mittwoch vor JournalistInnen in Neu-Delhi. Konkret würden in Europa wegen geringerer Lieferungen 5 Prozent des Diesels und 15 Prozent Kerosin fehlen, sagte er.

Dies habe eine „Auswirkung auf den Preis“, so Hattmannsdorfer. Zugleich fügte er hinzu, dass 90 Prozent des am Flughafen Wien-Schwechat verbrauchten Flugbenzins in der nahe gelegenen Raffinerie hergestellt werde. „Das Hauptproblem ist, wenn ein Flieger woanders hinfliegt“, sagte der Wirtschaftsminister. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) fügte befragt zu den Auswirkungen der Kerosinknappheit hinzu, dass dies wohl zu höheren Flugticketpreisen führen werde.

Noch nichts von Reserve abgerufen

„Wir sind vorbereitet für den Ernstfall“, betonte Hattmannsdorfer, der die Versorgungssicherheit beim Treibstoff als „oberstes Ziel“ bezeichnete. Von den bereits freigegebenen Reserven habe bisher nichts abgerufen werden müssen, sagte er.

Jeder sollte überlegen, wo kann er Energie sparen. Wolfgang Hattmannsdorfer, Energieminister (ÖVP)

Hattmannsdorfer und Stocker setzen nun auf „Bewusstseinsbildung“ und auch eine Änderung des Nachfrageverhaltens. „Jeder sollte überlegen, wo kann er Energie sparen", sagte Hattmannsdorfer. Sollte es zu einer Mangellage kommen, werde man weitere Maßnahmen beraten. Die Pflichtnotstandsreserve könne nur an österreichische Abnehmer gehen, betonte er auf die Frage, ob auch eine Beschränkung der Abgabe von Sprit an Fahrzeuge mit ausländische Kennzeichen möglich sei. Stocker äußerte sich diesbezüglich skeptisch, weil vieles, was durch Österreich transportiert werde, auch wieder ins Land zurückkomme – und damit auch etwaige höhere Preise. „Das sind Rezepte, die nie funktionieren“, wandte er sich gegen eine Diskriminierung von Tanktouristen.

Regierung will OMV auf die Finger schauen

Beide Politiker bezeichneten die Spritpreisbremse als Erfolg und wollen an ihr festhalten. Laut Hattmannsdorfer war sie „das Zünglein an der Waage“, dass die Inflation heuer unter drei Prozent bleibe werde. Dies sei unter anderem auch für die nun beginnenden Kollektivvertragsrunden sehr wichtig. Stocker wies darauf hin, dass andere Länder das österreichische Modell übernehmen wollen und studieren.

Wir wollen keine überproportionalen Gewinne. Wenn die OMV ihre Marge sowieso nicht erhöhen kann, dann muss ich auch nicht bremsen. Christian Stocker, Bundeskanzler (ÖVP)