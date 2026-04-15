„Eine Ausbildung ist kein Honiglecken“: Plansee-Lehrlinge starten als Fachkräfte durch

Mit Ehrgeiz und Teamgeist haben 21 Lehrlinge der Plansee Group ihre Abschlussprüfung bestanden – darunter drei mit Auszeichnung. Ein digitaler Messschieber und viel Applaus krönten die Feier.

Reutte – „Eine Ausbildung ist kein Honiglecken“, betonte Joachim Resch, Leiter der beruflichen Aus- und Weiterbildung der Plansee Group, bei der Feier im Ausbildungszentrum. „Aber ihr habt es geschafft und könnt zu Recht stolz auf euch sein – wir sind es definitiv.“

Vom Lehrjahrgang mit Start im Jahr 2022 haben 20 Lehrlinge der Metalltechnik und eine Labortechnikerin ihre Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden: Sechs von ihnen schlossen die Ausbildung mit gutem Erfolg ab, drei sogar mit Auszeichnung. Drei weitere Lehrlinge treten im Herbst zur Prüfung an, eine Absolventin hatte ihre Lehre bereits im Jahr 2025 abgeschlossen.

In seiner Rede ging Resch auch auf den selbstverständlichen Einsatz von künstlicher Intelligenz in Arbeit und Alltag ein – sowohl bei den Lehrlingen als auch bei den AusbilderInnen. Entscheidend sei jedoch der kritische Umgang damit. Ziel der Ausbildung sei es auch, junge Menschen zum Mitdenken und Hinterfragen zu ermutigen. Ebenso hob er Motivation, Lernbereitschaft und Teamgeist als zentrale Werte für den weiteren Berufsweg hervor.

Karlheinz Wex, Vorstandsvorsitzender der Plansee Group, ließ es sich nicht nehmen, den jungen Leistungsträgern persönlich zu gratulieren. © Rolf Marke

Diesen Worten schlossen sich auch Berufsschulleiter Stefan Schlichterle und Helmut Lorenz, Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates, an. Karlheinz Wex, Vorstandsvorsitzender der Plansee Group, ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, den jungen Facharbeiterinnen und Facharbeitern persönlich zu gratulieren. „Die Welt verändert sich rasant. Aber Menschen, die drei Jahre Ausbildung absolviert haben und mit Mut zur Weiterentwicklung etwas bewegen wollen, werden immer gebraucht“, sagte Wex.

Unter Applaus von Vorstand, Führungskräften, Betriebsrat und den jüngeren Lehrlingen erhielten die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse. Zusätzlich überreichte das Unternehmen ein besonderes Geschenk: einen digitalen Messschieber mit persönlicher Plakette.