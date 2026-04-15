„Innsbruck Momente“ gesucht

Mitmach-Plattform und mehr Fokus auf die Region: Innsbrucks neuer Markenauftritt

Gut gelaunt präsentierten TVB-Geschäftsführerin Barbara Plattner (l.), Bürgermeister Johannes Anzengruber und Innsbruck-Marketing-Chefin Heike Kiesling die digitale Stele, mit der für die neue Plattform „Innsbruck Momente“ geworben wird.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Innsbruck Marketing, Stadt und Tourismusverband haben am Mittwoch erste Ergebnisse einer „Frischzellenkur für die Marke Innsbruck“ vorgestellt: Ein zentrales Element ist die neue Mitmach-Plattform „Innsbruck Momente“. Aber auch die touristische Region rund um Innsbruck soll besser sichtbar gemacht werden.

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