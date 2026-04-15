Mitmach-Plattform und mehr Fokus auf die Region: Innsbrucks neuer Markenauftritt

Innsbruck Marketing, Stadt und Tourismusverband haben am Mittwoch erste Ergebnisse einer „Frischzellenkur für die Marke Innsbruck“ vorgestellt: Ein zentrales Element ist die neue Mitmach-Plattform „Innsbruck Momente“. Aber auch die touristische Region rund um Innsbruck soll besser sichtbar gemacht werden.