Ballroom hinter sich gelassen: Mirjam Weichselbrauns Trip ans Ende der Welt

Nur mit Schlitten und Ausrüstung begab sich TV-Moderatorin Mirjam Weichselbraun auf ein Abenteuer in Norwegens unberührte Weiten. Mentale Stärke, Komfortzonen sprengen und atemberaubende Natur – im TT-Interview erzählt sie, wie die Stille der Eiswüste sie verändert hat und warum sie sofort wieder losziehen würde.