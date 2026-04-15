Norwegens Schneewüste
Ballroom hinter sich gelassen: Mirjam Weichselbrauns Trip ans Ende der Welt
Mirjam Weichselbraun, das bekannte Gesicht aus dem österreichischen Fernsehen, hat in diesem Frühjahr das Tanzparkett gegen die Eiswüste Norwegens getauscht.
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Nur mit Schlitten und Ausrüstung begab sich TV-Moderatorin Mirjam Weichselbraun auf ein Abenteuer in Norwegens unberührte Weiten. Mentale Stärke, Komfortzonen sprengen und atemberaubende Natur – im TT-Interview erzählt sie, wie die Stille der Eiswüste sie verändert hat und warum sie sofort wieder losziehen würde.