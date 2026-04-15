Lienz feiert Forschung: Interaktive Nacht der Innovation am Campus

Lienz wird am Freitag, den 24. April 2026, zum Zentrum der „Langen Nacht der Forschung“. Von 17 bis 23 Uhr verwandelt sich der MCI Campus in eine interaktive Wissenschaftsbühne. Auch externe Leitbetriebe öffnen ihre Türen. Das Event macht Osttirols Innovationskraft erlebbar – der Eintritt ist frei.

Lienz – Die Lange Nacht der Forschung macht Spitzenforschung durch interaktive Einblicke greifbar und rückt die Innovationskraft Osttirols ins Rampenlicht. Als Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft weckt das Event Neugier auf Zukunftsthemen und inspiriert junge Talente für Karrieren in Forschung und Entwicklung. Neben den interaktiven Stationen finden um 17.30, 19 und 20.30 Uhr Kurzpräsentationen der Unternehmen zu aktuellen Projekten statt.

Die Stationen am MCI Campus Lienz:

MCI – Die Unternehmerische Hochschule: Der Gastgeber präsentiert sein Studienangebot und zeigt Strategien auf, wie Spitzenforschung aus Nordtirol nachhaltig am Standort Osttirol verankert wird.

REVITAL Integrative Naturraumplanung: Das Team demonstriert den Hightech-Naturschutz von morgen – von KI-gestützter Bildauswertung und Drohnen Geländemodellen bis hin zur akustischen Bestimmung von Tierarten via LoRaWAN Sensorik.

Nordpan (Rubner Gruppe): Der Spezialist für Massivholzplatten macht den Weg vom Baumstamm zum fertigen Produkt sichtbar. Eine eigens entwickelte Schränkmaschine gibt Einblick in den hauseigenen Prototypenbau.

Komet Irrigation: Präzision im Wassermanagement steht hier im Mittelpunkt. Ein Highlight ist die Live-Demonstration eines Großflächenregners, der in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Lienz unter Realbedingungen in Aktion gezeigt wird.

MICADO SMART ENGINEERING: Der Hightech-Partner für die Luftfahrt- und Automobilindustrie zeigt Leichtbau zum Angreifen. Besucher:innen können in einem CFK-Monocoque probesitzen und anhand des „Composite Toasters“ den Prozess der Carbon-Fertigung nachvollziehen.

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik: Unter dem Motto „Wie viel Sonne verträgt mein Haus?“ steuern Besucher:innen den Sonnenschutz interaktiv per Tablet. Sie erleben live, wie bereits kleine Änderungen der Lamellenstellung den Energieeintrag ins Gebäude beeinflussen – eine Schlüsseltechnologie für Energieeffizienz und maximalen Wohnkomfort.

Exklusiver Einblick um 21 Uhr: Ein Fachvortrag von Robert Weitlaner (Head of HELLA InnovationLAB) beleuchtet ein gemeinsames Forschungsprojekt von HELLA, iDM und dem MCI rund um „datengetriebene Gebäudemodelle.“ Dabei geht es um das intelligente Zusammenspiel von Heizung, Lüftung und Sonnenschutz in Gebäuden. „Die Lange Nacht der Forschung ist die perfekte Gelegenheit, die Innovationsarbeit bei HELLA zu präsentieren. Wir zeigen anhand interaktiver Experimente, welchen Beitrag Sonnenschutz zur nachhaltigen Gebäudeentwicklung leistet. Damit beweisen wir, dass intelligente Gebäude keine Zukunftsvision sind, sondern bereits in die Tat umgesetzt werden können. Dass wir das gemeinsam mit starken regionalen Partnern tun können, ist uns als internationaler Konzern mit Osttiroler Wurzeln eine besondere Freude“, sagt Robert Weitlaner.

Externe Standorte: Zusätzlich zum Programm am MCI Campus öffnen die Leitbetriebe iDM, LIEBHERR und DURST direkt an ihren jeweiligen Unternehmenssitzen ihre Tore und bieten dort ein eigenständiges, abwechslungsreiches Programm.

Mitmachen, Staunen und Entdecken – das ist Motto und Programm der Langen Nacht der Forschung. Mitmachen ist beim Programm am Campus Lienz sowie bei iDM, Liebherr und Durst ausdrücklich erwünscht, Staunen garantiert. Es gibt reichlich Innovation, made in Osttirol, zu entdecken.

Lange Nacht der Forschung 2026

Freitag, 24. April 2026, 17 bis 23 Uhr

MCI Campus Lienz & Standorte iDM / Liebherr / Durst

Eintritt kostenlos für alle Altersgruppen