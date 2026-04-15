Das IATF ist ein Lauffest für alle

Save the Date: Das adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festivals, vom 29. April, bis 2. Mai, ist auch ein Highlight für die Zuschauer.

Das adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival ist weit mehr als nur eine Laufveranstaltung. Neben den Bewerben erwartet dich eine große Expo mit führenden Trailrunning-Marken sowie zahlreiche Sideevents. So wird das IATF zu einem unvergesslichen Erlebnis – für dich und deine Begleitung. Vier Tage voller Bewegung, Begegnungen und alpiner Trailrunning-Leidenschaft mitten in Innsbruck. Also: Termin vormerken und das Wochenende von 29. April bis 2. Mai freihalten!

Am Donnerstag lädt das IATF traditionell zum Filmscreening ein. © IATF

Outdoor Film Tour

Starke Persönlichkeiten. Pures Adrenalin. Die European Outdoor Film Tour vereint Extreme. Am Donnerstagabend lädt das IATF wieder zu einem gemeinsamen Filmscreening ein. Macht euch bereit für ein unvergessliches Kinoabenteuer: atemberaubende Landschaften, inspirierende Charaktere und Geschichten über Freiheit, Entdeckung und den Mut, Grenzen zu überschreiten

Adidas IATF Shake Out Run

Früh starten, gemeinsam laufen und Rennstimmung hautnah erleben: Der „Adidas IATF Shake Out Run by Laufwerkstatt“ am Freitag, den 1.Mai beginnt um 08:30 Uhr am Haupteingang des Congress, gelaufen wird ab 09:00 Uhr.

Unterwegs wartet ein besonderes Highlight: Beim Höttinger Bild feuern die Teilnehmenden von 10:15 bis 11:15 Uhr die Trail Hunt Athlet*innen an, bevor es rechtzeitig zurückgeht, um gegen 12:00 Uhr den Zieleinlauf der Schnellsten mitzuerleben.

Zum Abschluss gibt es eine Erfrischung an der IATF-Bar. Die Anmeldung erfolgt über Heylo, die Plätze sind begrenzt.

Garmin Cheering Point

Beste Stimmung entlang der Strecke: Bei Kilometer 20,8 des Trail Hunt Elite Rennen wird am Freitag den 1.Mai von 12:30 bis 13:30 Uhr die Cheering Zone zum Hotspot für alle Fans. Sobald die ersten Athlet*innen eintreffen, wird hier lautstark angefeuert – unterstützt von Drinks und jeder Menge Cheering-Material. Vorbeikommen kann jede und jeder, der Lust auf echte Rennatmosphäre hat.

Wer das Erlebnis gemeinsam angehen möchte, schließt sich dem „Cheering Hike: Garmin x Kasasportsclub“ an: Treffpunkt ist um 10:00 Uhr auf der Expo, von dort geht es zusammen zum Cheering Point.