Defektes wiederbeleben: Repair Café Sillian lädt zum gemeinsamen Reparieren ein

Sillian lädt erneut zum Repair Café ein: Am Samstag, den 25. April 2026, verwandelt sich das Kulturzentrum Sillian von 13.30 bis 16.30 Uhr in eine Werkstatt für defekte Gegenstände und einen Treffpunkt für alle, die Nachhaltigkeit leben möchten.

Sillian – Es ist wieder so weit: Unter dem Motto „Auf die Schraube, fertig, los!“ öffnet das Repair Café in Sillian seine Türen. Ehrenamtliche Expertinnen und Experten stehen bereit, um gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern defekte Gegenstände wieder instand zu setzen. Die Initiative von MITEINAND in Sillian setzt ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft und fördert die Reparaturkultur.

Das Angebot ist breit gefächert. Es reicht von Kleidung über Elektrogeräte wie Laptops und Smartphones bis hin zu Nähmaschinen, Spielsachen und Haushaltsgegenständen. Die Helfer sind vielseitig: Näherinnen, Elektrotechniker, ein IT-Fachmann und Allrounder teilen ihr Wissen. Besondere Services ergänzen das reguläre Angebot. So gibt es einen Messer- und Scherenschleifer. Zudem werden kleinere Reparaturen und Services an Streich- und Zupfinstrumenten angeboten. Auch Liebhaber von E-Bikes, MT-Bikes, Scootern und Fahrrädern können ihre Gefährte überprüfen lassen.