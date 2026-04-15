Kein Geld im Budget: Aus für Tiroler Stiftung für Elementarpädagogik

Die Elementarpädagogikstiftung Tirol wird mit sofortiger Wirkung beendet. Gestartet wurde das Projekt im Juni 2024 gemeinsam mit dem Land Tirol. Die Bilanz ist positiv, eine Fortführung ist jedoch aufgrund fehlender Budgetmittel beim Land derzeit nicht vorgesehen. Bereits laufende Ausbildungen können noch abgeschlossen werden, neue Eintritte sind nicht mehr möglich, heißt es vom AMS.