Haller Salzsiederin Johanna Jenewein gibt Tipps: Wie man Gerichte mit Tischsalz veredelt

Ein Besuch in Johanna Jeneweins Salzmanufaktur „Essenz der Alpen“ zeigt, dass Salz kein Nebendarsteller in der Küche sein muss. Es rundet Aromen ab, gibt Textur, setzt geschmacklich Akzente. Die Salzsiederin verrät, wie Tischsalze in der Küche richtig eingesetzt werden und bei welchen Gerichten sie das knusprig-flockige „Fleur de Sel“ als Feinschliff verwendet.