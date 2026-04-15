4:3-Sieg bei Torfestival in München: FC Bayern dreht Partie gegen Real Madrid

Mit zwei Treffern in der Schluss-Phase zieht der FC Bayern München ins Halbfinale der Champions League ein. Arsenal London kam nach einem 0:0 gegen Sporting Lissabon weiter.

München ‒ Ein leidenschaftlich kämpfender FC Bayern hat dank eines späten Doppelschlages von Luis Díaz und Michael Olise nach einem Mega-Patzer von Torwart Manuel Neuer den Real-Fluch bezwungen. Eine Woche nach dem großen 2:1-Erfolg in Spanien wankten die Münchner in einem spektakulären Fußballspiel in der brodelnden Allianz Arena beim 4:3 (2:3) lange.

Doch nach der Gelb-Roten Karte für den eingewechselten Eduardo Camavinga schlugen Díaz in der 89. Minute und Olise in der Nachspielzeit entscheidend zu. Nun kommt es in zwei Wochen zum Halbfinal-Highlight gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Saison in Europa geht für die Münchner weiter. Und ebenso für Trainer Vincent Kompany und sein lange fehlerhaftes Ensemble die Jagd nach dem Triple.

Neuer-Aussetzer nach 35 Sekunden

Der 40-jährige Goalie Manuel Neuer, Bayerns gerühmter „X-Faktor“ beim Erfolg im Bernabéu, hatte noch in Minute eins den totalen Blackout. Ohne Gegnerdruck schlug Deutschlands Rekordtorwart den Ball mit links direkt auf den Fuß von Güler. Und der 21 Jahre alte Türke nahm das Geschenk dankbar an, traf aus über 30 Metern ins leere Tor.

Der knappe Bayern-Vorsprung aus der ersten Partie war damit dahin. Und es ging rasant weiter. Ecke Joshua Kimmich, Kopfball Pavlovic - jetzt sah Andrej Lunin, der untaugliche Stellvertreter für den verletzten Thibaut Courtois im Gäste-Tor, schlecht aus. Der Ukrainer pennte auf der Linie.

Die Bayern agierten wuchtig im Vorwärtsgang. Aber sie öffneten viel zu viele Räume für die königliche Offensive mit den Stürmerstars Mbappé und Vini Jr. Nachdem Lunin einen Kimmich-Schuss glänzend abgewehrt hatte (27.), war wieder Real-Time in der Arena. Der Edeltechniker Güler zirkelte einen Freistoß hoch ins rechte Eck. Neuer war mit der Hand dran.

Auch den erneuten Rückstand schüttelten die Münchner ab. Dayot Upamecano, der häufig Vini Junior stoppen konnte, tauchte plötzlich vorne auf, bediente Kane. Und der Engländer bewies sein Torjäger-Gen, traf eiskalt ins rechte Eck. Es war das 50. Tor von Kane in seinem 42. Pflichtspiel der Saison.

Königlicher Champions-League-Mythos

Ein Durchpusten, eine Spielberuhigung gab es aber nicht in dieser ersten Hälfte. Vini Jr. zirkelte den Ball an die Oberkante der Latte (41.). Und keine 60 Sekunden später bediente der Brasilianer Mbappé, der im Strafraum unbedrängt sein 15. Champions-League-Tor der Saison erzielen konnte. Und dann war Pause.

Abkühlen, sammeln, neu ausrichten. Zu diesem Zeitpunkt standen die Zeichen auf Verlängerung. Die Bayern wollten das 3:3 erzwingen - und Real lauerte auf den entscheidenden Moment, den Konter, die große Offensivaktion. Neuer zahlte ein wenig zurück an sein Team, als er einen Schuss von Mbappé mit einem Reflex mit der rechten Hand entschärfte (55.). Der Champions-League-Mythos, den Real ausstrahlt, er war im Stadion allgegenwärtig.

Nach einer Stunde kam Jamal Musiala für den blass gebliebenen Serge Gnabry. Und der 23-Jährige hatte in seinem 50. Champions League-Spiel gleich eine große Szene. Der Nationalspieler bediente Luis Díaz perfekt, doch der Flügelstürmer verstolperte die Großchance zum 3:3 hektisch im Strafraum. Kurz vor dem Abpfiff machte es der Stürmer dann besser und erlöste den FC Bayern, ehe Olise noch traf.

Arsenal nach Nullnummer weiter