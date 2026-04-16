Frisuren als Schlüssel: KHM zeigt antike Frauenporträts
Zeig mir deine Frisur und ich sage dir, aus welcher Zeit du kommst: Das Kunsthistorische Museum (KHM) präsentiert ab Freitag (17. April) in der Sonderschau "My Story - Antike Frauenporträts und ihr Nachleben" zwei bisher nie gezeigte römische Frauenbildnisse. Die Ausstellung in der Antikensammlung soll Einblicke in aktuelle Forschungsmethoden zur Analyse antiker Skulpturen geben. Im Mittelpunkt stehen Frisuren als zentrales Datierungskriterium.
Die Haartracht römischer Porträts orientierte sich eng an den Moden des Kaiserhauses und ermöglicht heute präzise zeitliche Einordnungen. Viele der rund 250 Marmorbildnisse der Sammlung wurden im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert - bereits in der Antike erhielten Köpfe neue Frisuren, angepasst an wechselnde Moden oder aus Materialmangel. Ein Beispiel zeigt eine Römerin, die ursprünglich die Lockenfrisur der Kaiserin Domitia trug, später aber einen Zopfkranz im Stil der Kaiserin Helena erhielt. Moderne Materialanalysen und restauratorische Untersuchungen machen solche Eingriffe heute sichtbar und helfen, Original von Ergänzungen zu unterscheiden.
Die beiden Hauptexponate - vermutlich ein Bildnis der vergöttlichten Julia, Tochter Kaiser Titus', sowie ein Grabrelief einer wohlhabenden älteren Frau - gelangten über den venezianischen Kunstmarkt im 18. Jahrhundert in die Sammlung des Marchese Tommaso Obizzi. Beide Werke zeigen charakteristische Eingriffe späterer Epochen. Die Präsentation ist Teil eines umfassenden Forschungsprojekts zu den "Biografien" antiker Skulpturen und in ein internationales Netzwerk eingebunden, das sich verstärkt weiblichen Porträts widmet. Kuratiert wurde die Schau von Manuela Laubenberger und Ulrike Müller-Kaspar.