Frisuren als Schlüssel: KHM zeigt antike Frauenporträts

Zeig mir deine Frisur und ich sage dir, aus welcher Zeit du kommst: Das Kunsthistorische Museum (KHM) präsentiert ab Freitag (17. April) in der Sonderschau "My Story - Antike Frauenporträts und ihr Nachleben" zwei bisher nie gezeigte römische Frauenbildnisse. Die Ausstellung in der Antikensammlung soll Einblicke in aktuelle Forschungsmethoden zur Analyse antiker Skulpturen geben. Im Mittelpunkt stehen Frisuren als zentrales Datierungskriterium.

Die Haartracht römischer Porträts orientierte sich eng an den Moden des Kaiserhauses und ermöglicht heute präzise zeitliche Einordnungen. Viele der rund 250 Marmorbildnisse der Sammlung wurden im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verändert - bereits in der Antike erhielten Köpfe neue Frisuren, angepasst an wechselnde Moden oder aus Materialmangel. Ein Beispiel zeigt eine Römerin, die ursprünglich die Lockenfrisur der Kaiserin Domitia trug, später aber einen Zopfkranz im Stil der Kaiserin Helena erhielt. Moderne Materialanalysen und restauratorische Untersuchungen machen solche Eingriffe heute sichtbar und helfen, Original von Ergänzungen zu unterscheiden.